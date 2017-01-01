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Aranan 522 şahıs yakalandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:51
Aranan 522 şahıs yakalandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Nisan 2017-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranan 522 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 176'sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP araması bulunan 522 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 176 kişinin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda ise, kayıp müracaatı bulunan 94 şahıstan 85'inin bulunduğu, 9 şahsın ise bulunması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
(AÖ-Y)

18.05.2017 09:51:42 TSI
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