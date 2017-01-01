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El emekleri görücüye çıktı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:51
El emekleri görücüye çıktı
El emekleri görücüye çıktı

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde "Geleneksel Yıl Sonu Sergisi" yoğun bir katılımla açıldı.
Serginin açılışına Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, İlçe Milli Eğitim Müdür Nedim Çetin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, kurum müdürleri, idareciler,siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Geleneksel Yıl Sonu Sergisi programı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan yaptı. Kurslar hakkında bilgi veren Müdür Arslan, "Lüleburgaz eğitim gönüllüsü, eğitim aşığı ve eğitimde ilkokul, ortaokul ve lise de sınavlar bazında dereceler elde etmiş ili daha sürükleyen bir noktadadır Kırklareli ilinde açılan bin 400 kursun 701'ni biz açmıştık.1 Eylül'den 1 Eylül'e. Şuan da Mayıs ayının yarısında sayımız 745 kurs" dedi.
Protokol üyeleri kurdele kesimin ardından İşaret Dili Kursu öğrencilerinin hazırladığı kısa sine vizyon gösterisini izlediler. Halk Eğitim Merkezi Geleneksel Yıl Sonu Sergisi 21 Mayıs'a kadar gezilebilecek.
(KA-MEF-Y)

18.05.2017 09:51:49 TSI
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