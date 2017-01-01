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Otizmli bireylere tabiat eğitimi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:56
Otizmli bireylere tabiat eğitimi
Otizmli bireylere tabiat eğitimi

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Babaeski Halk Eğitim Merkezi Hafif Düzeyde Otizmi Olan Engelliler için Dekoratif Tablo Yapımı Kursu öğrencileri, "Engelliler Haftası" kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kırklareli Şube Müdürlüğü'nün Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezini ziyaret ederek, tabiat eğitimi gerçekleştirildi.
Tabiat eğitiminde, Kırklareli'nin bitki ve hayvanları, ağaçlara yakından bakalım,ağaç dünyası, Yıldız Dağlarını resmedelim etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlik dahilinde öğrenciler Yıldız Dağlarını Keşfediyorum Çantaları dağıtıldı. Öğrenciler, kendilerine tabiattan birer unvan seçerek ve ormanda bir ağaç olmanın nasıl bir duygu olduğunu anlamak için gerçekleştirilen drama etkinliğine katılarak keyifli anlar geçirdi.
Etkinliğe Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kırklareli Şube Müdürü Filiz İhtiyar' da katıldı. Etkinlikte ziyaretçiler renkli ve keyifli anların yaşadı. Bol bol fotoğraf çektiren katılımcılar, etkinlik sonunda gün içerisinde gördükleri hayvan ve bitkileri resmettiler.
Her zaman hatırlanmak istediklerini belirten Mustafa Ergül, "Bizlerin sadece belirli tarihlerde değil de her zaman hatırlanmasını istiyoruz. Bizlerin de sizler gibi bu toplumun birer parçası olduğumuzu lütfen unutmayın. Bu güzel etkinlik ile bizleri burada ağırladığınız için ayrıca teşekkür ederiz" dedi.
Gün sonunda misafirlere "Yıldız Dağları Kaşifi" sertifikaları dağıtıldı.
(KA-MEF-Y)

18.05.2017 09:56:26 TSI
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