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Vali Çakacak, halk toplantısında sorun ve talepleri dinledi



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MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, İl İdare Şube Başkanları ve Halk Toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen halk toplantısına vali yardımcıları, merkez ilçelerin kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan Çakacak, halk toplantılarında vatandaşların daire müdürleriyle bir araya gelerek, istek, talep ve beklentilerinin konuşulacağını belirterek, bu sayede vatandaşların taleplerini ilgili kurum müdürlerine ilk elden ileterek, sorunların en kısa sürede çözülmesinin sağlanacağını söyledi.

Çakacak'ın konuşmasının ardından vatandaşların tek tek söz alarak sorun ve taleplerini doğrudan kamu kurum ve kuruluş amirlerine iletmeleri ile devam eden toplantı, Vali Çakacak'ın, il ve bölge müdürlerinden ilimizde devam eden yatırımlar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almasıyla sona erdi.

(KYM-Y)



18.05.2017 09:59:04 TSI

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