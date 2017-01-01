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Lösemili çocukların ulaşım ziyareti



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş.'yi LÖSEV'e kayıtlı çocuklar ziyaret etti. "Meslekleri Tanıyalım" projesi kapsamında ziyarete katılan öğrenciler, Kayseri'de ulaşımın nasıl sağlandığı ile ilgili bilgi edindiler.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bünyesindeki lösemili çocuklar Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin tesislerini gezdiler. Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, çocuklara Kayseri'de ulaşımın nasıl sağlandığı ile ilgili açıklamalar yaptı ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Lösemili çocuklar Ulaşım A.Ş.'nin kontrol merkezine de girerek ekranlar üzerinden tramvay seferlerinin aksamadan nasıl devam ettirildiğini yerinde gördüler. Mühendisler eşliğinde atölyeleri de gezen çocuklar, son olarak tramvayla bir gezinti yaptılar ve raylı sistemin nasıl kullanıldığını öğrendiler.

(AG-AÖ-Y)



18.05.2017 09:59:25 TSI

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