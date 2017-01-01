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Nilüfer'de toplanan 5 bin kitap Diyarbakır'a gönderildi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Çalışma Grubu, toplanan yaklaşık 5 bin kitabı Diyarbakır Hani Belediyesi ve Görükle Akşemsettin İlkokulu'na gönderdi.

Kitap Dağıtım Atölyesi'nde toplanan kitapları Türkiye'nin farklı illerine göndererek örnek bir çalışma sergileyen Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Çalışma Grubu, bu defa Diyarbakır ve Görükle'deki kitap dostlarını sevindirdi. Yaklaşık 5 bin kitap daha Kitap Dağıtım Atölyesi'nden okurlarıyla buluşmak için yola çıktı. Toplanan kitaplardan 4 bin 150 tanesi Diyarbakır Hani Belediyesi Halk Kütüphanesi'ne, 600 tanesi de Görükle Akşemsettin İlkokulu'na hediye edildi.

Sadece bu sezon, yaklaşık 21 bin kitabı toplayarak kitaba erişemeyenlere ulaştıran Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Çalışma Grubu, örnek çalışmasıyla takdir topladı. Kitap Dağıtım Atölyesi'ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Lütfü Günenç ve Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, grup üyelerini çalışmaları için kutladı.

Kitap Dağıtım Atölyesi ve Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Çalışma Grubu üyelerinin çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Nilüfer Kent Konseyi Başkanı

Fehmi Enginalp "Böyle kapsamlı bir çalışmanın örneği az görülür. Grubumuz bu sezon 20 bin 600 kitap dağıttı. Böylesine anlamlı çalışmaların her zaman devam etmesini diliyoruz" dedi.

(MA)



18.05.2017 10:00:30 TSI

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