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Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin 30. yılı kutlandı



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin (FGHC) 30. kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

21 Nisan 1988 tarihinde İçişleri bakanlığının izniyle kurulan FHGC'nin 30. yılı nedeniyle Kültür Park Mamuratül Aziz Salonu'nda program düzenledi. Düzenlenen kutlama programında yöresel halk oyunları sergilendi.

Programda hür basının demokratik rejimlerin vazgeçilmez temel unsurlarından bir tanesi olduğunu belirten Vali Murat Zorluoğlu, "Basın sadece kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi göreviyle sınırlı bir araç değildir. Aynı zamanda orta ve uzun vadede toplumların yönlendirilmesi, doğru bir şekilde dönüştürülmesi içinde basının çok önemli bir rolü vardır. Elazığ ilimizde bundan 130 yıl önce yerel bir gazetenin olması ise ilimizdeki yerel basının bugünü hakkında da önemli ip uçları veriyor" dedi.

Gazeteciliğin toplumların aydınlatılmasında büyük bir işlevi olduğunu aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Karataş ise , "İlimizde gazetecilik mesleğini ve basın sektörünün son yıllarda gerçekleştirdiği büyüme ve gelişmesini desteklemekten gurur duyuyorum. Mehmet Topal tarafından 1988 yılında kurulan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin 30. yılını kutluyorum" şeklinde konuştu.

FHGC'nin Elazığ'ın en eski cemiyeti olduğunu dile getiren FHGC Başkanı Mehmet Topal," Elazığ'da bir gazeteciler cemiyeti kurma fikri bundan tam 31 yıl önce bendeniz tarafından düşünüldü. Elazığ'da bir cemiyet kültürünün gelişmesinde temellerini atmış olduk. Cemiyetimiz Elazığ Merkez olmak üzere Malatya , Tunceli, Bingöl illerinde gazetecilik yapan meslektaşlarımızın üye olabildikleri bir cemiyettir. Cemiyetimiz o dönem içişleri bakanlığının onayı ile kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Kutlama programında davetlilere 30. yıl anısına plaket verildi.

Programa, Vali Murat Zorluoğlu,Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, FHGC Başkanı Mehmet Topal, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, cemiyet üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

(YÖ-HİV-Y)



18.05.2017 10:01:02 TSI

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