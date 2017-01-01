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Döşemealtı Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Döşemealtı İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı yılsonu sergisi açıldı.

Döşemealtı Belediyesi Yeşilpark Kültür merkezinde düzenlenen tören ve sonrasında açılan yılsonu sergisine Antalya Vali Yardımcısı ve İlçe Kaymakam vekili Hamdi Bolat, İlçe eski Kaymakamı Mehmet Baygül,Döşemealtı Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Bahşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Canat Duru, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar, kursiyer ve eğitimciler katıldı.

6 kadrolu öğretmen, 82 usta öğretici tarafından 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı içerisinde el sanatlarından, çeyiz ürünlerine, ahşap ürünlerinden kağıtrolyefe, halı dokuma, giyim aksesuaları, yağlı boya, takı tasarım gibi 103 branşta açılan 275 kursa katılan 5 bin 345 kursiyerin el emeği göz nuru ürünleri 3 gün boyunca sergilenecek.

Renkli görüntülere sahne olan serginin açılışında tekvando kursu gören öğrenciler gösteri yaparken yine halk oyunları eğitimi alan öğrenciler yöresel kıyafetlerle halk oyunları oynadı. Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter takımı katılımcılara gösteri yaptı. Sergi 19 Mayıs tarihine kadar açık kalacak, kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmaları vatandaşlar tarafından satın alınabilecek.

(SM-Y)



18.05.2017 09:58:59 TSI

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