YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kdz. Ereğli'de Atatürk anıtı çevresi düzenleniyor

Kdz. Ereğli'de Atatürk anıtı çevresi düzenleniyor



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, anıt çevresinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Devrim Bulvarında bulunan Atatürk anıtı ve çevresinde yapılan düzenleme çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, anıt çevresinde süren çalışmaları yerinde inceledi. Beraberinde belediye başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle Atatürk Anıtı çevresini gezen Başkan Uysal, çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatını verdi. Yapılan çalışmalar ile Atatürk anıtı çevresinin daha modern bir hale kavuşacağını belirten Başkan Uysal; "Burada 2 etaplı bir çalışma yürütüyoruz. 1. Etap çalışmamız Atatürk Anıtı ve çevresinde. Çalışmalarımız bittiğinde göreceksiniz anıt çevresi daha modern bir görünüme kavuşacak. Ayrıca zemindeki değişimle de birlikte anıt alanı daha bakımlı bir hale kavuşmuş olacak" dedi.

Başkan Uysal, 2. Etap çalışmaların ise İnönü Parkı içerisinde yapılacağını ve önümüzdeki haftalarda bu çalışmalara da başlayacaklarını kaydetti.

(VK-SÖ-Y)



18.05.2017 10:06:53 TSI

NNNN

