Doğru: "Basınçlı su sistemi, su tasarrufuyla birlikte enerji tasarrufu sağlayacak"

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Çiftçiler Birliği'ni ziyaret ederek, Birlik Başkanı Mutlu Doğru ve yönetim kurulu üyelerinden Çukurova tarımının sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin'in de katıldığı ziyarette Vali Demirtaş, Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Birlik Başkanı Doğru, Vali Demirtaş'a, Çiftçiler Birliği'nin faaliyetleri ve bölgede yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında bilgi verdi.



"Adana, 37 milyon lira kırsal kalkınma desteği aldı"

Adana'nın, kırsal kalkınma destekleri kapsamında talep ettiği 37 milyon TL'nin tamamını aldığını belirten Doğru, "Kırsal kalkınmada biz 37 milyon TL destek istedik, önce 30 milyon TL destek cıktı. Sayın Bakanımızın ve sizlerin desteğiyle 7 milyon TL daha eklenerek 37 milyon TL oldu. Ayrıca, rüzgar pervanelerine de destek çıktı. Ben çiftçi arkadaşlarım adına sizlere bir kez daha teşekkür ederim" dedi.



"Kredi süresinin uzatılması çiftçinin elini güçlendirir"

Çiftçinin yaşadığı problemlere de değinen Mutlu Doğru, Ziraat Bankası'nın 1 yıl vadeli işletme kredilerinin vadesini 2 yıl veya daha uzun süreye çıkartılması gerektiğini söyledi. Doğru, "Ziraat Bankası'nın Tarım İşletme kredisi 2 yıldı. Bir düzenleme ile 1 yıla indirdiler, kapatıp tekrar açmak zorunda kalıyoruz. Bir defaya mahsus bile olsa 12 ayı 36 aya çıkartabilirsek bu çiftçinin elini güçlendirecektir. Bu konuda da desteklerinizi rica ederiz" diye konuştu.

Bozuk köy yollarının yapılması konusunda da Vali Demritaş'tan destek isteyen Doğru, hasat zamanının yaklaştığını, ürün sevkiyatının sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için bozuk yolların bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.



"Çukurova tarımının mega projesi; basınçlı su sistemi"

Çukurova tarımının mega projesi basınçlı su sistemine de değinen Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Türkiye çapında ses getirecek, tüm Çukurova bölgesini kapsayacak basınçlı su sistemi için Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle bir proje yaptık. Ovamızda damlama sulama için, basınçlı su için çok fazla enerji harcamaya başladık. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü rakım olarak bütün ovayı basınçla sulayabilecek bir konuma sahip. Bunun projeleri, fizibiliteleri hazır. Sadece hükümetimizin onayı gerekiyor. Eğer Adana'da kapalı sistem sulamaya geçersek, su tasarrufuyla birlikte inanıyorum ki enerji tasarrufunu da gerçekleştirebileceğiz. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Çiftçimize her konuda yardıma hazırız"

Vali Mahmut Demirtaş da bahsi geçen konuları yakından takip edeceğini söyledi. Kendisinin de çiftçi kökenli bir aileden geldiğini belirten Demirtaş, bu yüzden tarımla çok ilgili olduğunu, çiftçiye her konuda yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Adana Çiftçiler Birliği binasını da gezen Vali Demirtaş, son olarak, İzzettin Özgiray Toplantı Salonu'nda çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

18.05.2017 10:08:25 TSI

