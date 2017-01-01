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Anneler Günü kahvaltıları Yenice Mahallesi ile devam etti



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Anneler Günü'nü takip eden günlerde kırsal mahallelerde kadınlar için düzenlediği kahvaltı etkinliği, Yenice Mahallesi ile devam etti.

Yenice Mahallesinde gerçekleşen kahvaltıya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri Hülya Karaağaç ve Filiz Çelik, Yenice Mahalle Muhtarı Süleyman Özmen ile Yenice Mahallesi kadınları katıldı.

Kahvaltıda Yenice Mahallesi anneleriyle bir arada oturup, onlarla sohbet eden Başkan Eşkinat, buradaki konuşmasında, "Yenice Mahallemizin istek ve şikayetlerini sizlerin ağzınızdan duymak istedik. Aynı zamanda bugün burada siz değerli annelerimizin bu özel gününü kutlamak için bulunuyoruz. Biz istedik ki annelerimizle bir araya gelelim onlarla hoş vakit geçirip sohbet edelim. Onlar için hazırladığımız ufak hediyelerimizi verelim, onlara bir gün değil her gün değerli olduklarını hatırlatalım. Ben tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Gününü kutluyorum" dedi.

Başkan Eşkinat, yaptığı konuşmanın ardından Anneler Günü için özel olarak hazırlanan kırmızı, pembe ve beyaz renkte sardunya çiçeklerini annelere hediye etti.

(YG-MEF-Y)



18.05.2017 10:18:21 TSI

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