ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana Optimum'da Ece Seçkin'le müzik şöleni

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:19
Adana Optimum'da Ece Seçkin'le müzik şöleni
Adana Optimum'da Ece Seçkin'le müzik şöleni

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Ünlü pop sanatçısı Ece Seçkin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nde mini konser ve imza günü düzenleyecek.
Ünlü isimleri ziyaretçileriyle buluşturan Adana Optimum AVM, bu kez konuğu yeni kuşağın genç ve başarılı sesi Ece Seçkin olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 21 Mayıs Pazar günü, saat 14.00'da hayranlarıyla buluşacak olan şarkıcı, bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.
Müzik dünyasındaki başarılı çalışmaları kadar yaptığı şovlarla da dikkat çeken Ece Seçkin, mini konser sonrası hayranlarına bol bol imza dağıtıp, fotoğraf çektirecek.
(UMT-Y)

18.05.2017 10:19:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Seyhan ve Çukurova belediyelerinden 19 Mayıs kutlaması
YEREL

SEYHAN VE ÇUKUROVA BELEDİYELERİNDEN 19 MAYIS KUTLAMASI
Korsan kitaplar su deposu görünümlü dolaptan çıktı
YEREL

KORSAN KİTAPLAR SU DEPOSU GÖRÜNÜMLÜ DOLAPTAN ÇIKTI
Doğru: &quot;Basınçlı su sistemi, su tasarrufuyla birlikte enerji tasarrufu sağlayacak&quot;
YEREL

DOĞRU: "BASINÇLI SU SİSTEMİ, SU TASARRUFUYLA BİRLİKTE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK"
Yrd. Doç. Dr. Daday: &quot;Kanaat değil, 'kanıt' tabanlı kararlar başarıyı getiriyor&quot;
YEREL

YRD. DOÇ. DR. DADAY: "KANAAT DEĞİL, 'KANIT' TABANLI KARARLAR BAŞARIYI GETİRİYOR"
FETÖ/PDY davası
YEREL

FETÖ/PDY DAVASI
FETÖ/PDY davasında tahliye
YEREL

FETÖ/PDY DAVASINDA TAHLİYE
GÜNCELLEME- &quot;Eskort Sitelerine'' yönelik 13 ili kapsayan operasyon
YEREL

GÜNCELLEME- "ESKORT SİTELERİNE'' YÖNELİK 13 İLİ KAPSAYAN OPERASYON
Terör örgütü propagandasına hapis istemi
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA HAPİS İSTEMİ
Vali Demirtaş, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, 4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI'NIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
&quot;Estetik&quot; mağduru hemşire taburcu edilecek
YEREL

"ESTETİK" MAĞDURU HEMŞİRE TABURCU EDİLECEK
Yüreğir'de gençlik haftası etkinlikleri tamamlandı
YEREL

YÜREĞİR'DE GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ TAMAMLANDI
Üvey annenin çocuğu darbettiği iddiası
YEREL

ÜVEY ANNENİN ÇOCUĞU DARBETTİĞİ İDDİASI

Çetin, yolları denetledi halkı dinledi
YEREL

ÇETİN, YOLLARI DENETLEDİ HALKI DİNLEDİ
Büyükşehir Engelsiz Adana Komisyonu çalışmaya başladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ENGELSİZ ADANA KOMİSYONU ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Ziya Paşa, vefatının 137. Yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı
YEREL

ZİYA PAŞA, VEFATININ 137. YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü hakkındaki dava
YEREL

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SÖZLÜ HAKKINDAKİ DAVA
Adana Demirspor'da olağanüstü kongre kararı
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DA OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI
Adanaspor'dan taraftara &quot;sabırlı olun&quot; çağrısı
YEREL

ADANASPOR'DAN TARAFTARA "SABIRLI OLUN" ÇAĞRISI
Optimum'da Gençlik Bayramı Spor Festivaliyle kutlanacak
YEREL

OPTİMUM'DA GENÇLİK BAYRAMI SPOR FESTİVALİYLE KUTLANACAK
Adana, istihdam sözünü yerine getirdi
YEREL

ADANA, İSTİHDAM SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ
&quot;Eskort&quot; sitelerine yönelik 13 ili kapsayan operasyon
YEREL

"ESKORT" SİTELERİNE YÖNELİK 13 İLİ KAPSAYAN OPERASYON
Belediye-İş Sendikası Adana Şube Başkanlığı'na Dinçer aday
YEREL

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI ADANA ŞUBE BAŞKANLIĞI'NA DİNÇER ADAY
Erkan Koleji öğrencileri CaMLA sınavı ile İngilizce seviyelerini test etti
YEREL

ERKAN KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ CAMLA SINAVI İLE İNGİLİZCE SEVİYELERİNİ TEST ETTİ
ByLock kullanan FETÖ mensuplarına hapis istemi
YEREL

BYLOCK KULLANAN FETÖ MENSUPLARINA HAPİS İSTEMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Yumurtanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

DİKKAT! PİŞMİŞ YUMURTADA BUNU GÖRÜRSENİZ...

 1
  • 2 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
  • 4 "Bu kadına iyi bakın istedim"