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Adana Optimum'da Ece Seçkin'le müzik şöleni



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Ünlü pop sanatçısı Ece Seçkin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nde mini konser ve imza günü düzenleyecek.

Ünlü isimleri ziyaretçileriyle buluşturan Adana Optimum AVM, bu kez konuğu yeni kuşağın genç ve başarılı sesi Ece Seçkin olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 21 Mayıs Pazar günü, saat 14.00'da hayranlarıyla buluşacak olan şarkıcı, bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

Müzik dünyasındaki başarılı çalışmaları kadar yaptığı şovlarla da dikkat çeken Ece Seçkin, mini konser sonrası hayranlarına bol bol imza dağıtıp, fotoğraf çektirecek.

(UMT-Y)



18.05.2017 10:19:46 TSI

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