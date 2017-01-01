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Hiçyılmaz: "Cumhuriyetin gençlere emanet edilmesi, onlara duyulan güvenin göstergesidir"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Hiçyılmaz mesajında, "Cumhuriyetin gençlere emanet edilmesi, onlara duyulan güvenin göstergesidir" dedi.

Başkan Hiçyılmaz, 19 Mayıs 1919 tarihinin çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için verilen büyük bir mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur" ifadelerini kullandı.

Hiçyılmaz, "Büyük sıkıntı ve yokluklar içerisinde verilen çetin mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize emanet edilmiştir. Atatürk, böylelikle Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır" diye konuştu.

Başkan Hiçyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:

"19 Mayıs 1919'da tutuşturulan meşale, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelemizde, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu anlamda gençlerimiz, bu günlerimizin sigortası, geleceğimizin de teminatıdır. Geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla 2023 hedeflerine ilerlerken, en büyük güvencemiz gençlerdir. Millet olarak yapacağımız en büyük yatırım, gençlere yapılan yatırım olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

(AÖ-Y)



18.05.2017 10:20:40 TSI

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