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Lapseki'de sergi açılışları



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan kursiyerler tarafından Çardak beldesinde sergi açılışı düzenlendi.

Lapseki ilçesine bağlı olan Çardak beldesinde yer alan Çardak İlköğretim Okulunda gerçekleşen sergi açılışında Kaymakam Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Akman ve kursiyerler yer aldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan etkinlikler kurdele kesiminin ardından sergilerin gezilmesiyle devam etti. Belde Belediye Başkanı Ulaş sahilde kültür merkezinin yapılmasının ardından bayanların el emeklerini burada rahatlıkla satarak ek gelir elde edeceklerinin müjdesini verdi.

Usta öğretici Gülşen Koltuk'tan el sanatları sergisi açılışı

Lapseki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan Usta Öğretici Gülşen Koltuk ilçe merkezinde el sanatları sergisi ürünlerini sergiledi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın kurdele kesimiyle ziyarete açılan sergide onlarca el işlemesi ürün ziyarete açıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Akman'ın da yer aldığı sergi açılışı ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü.

(MU-GD)



18.05.2017 10:20:44 TSI

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