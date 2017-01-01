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Malazgirt Belediyesi 4 branşta yaz spor okulu açtı



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Belediyesi, öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiviteler yapması amacıyla futbol, voleybol, basketbol ve atletizm branşlarında yaz spor okulu açtı.

Malazgirt Şehir Stadyumunda gerçekleşen yaz spor okulu açılışını Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı gerçekleştirdi. Futbol, basketbol, voleybol ve atletizm branşlarında faaliyet gösterecek yaz okulunda yaklaşık 300 öğrenci yer alıyor. Yaz spor okuluna katılan öğrenciler Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'yı coşkuyla karşıladılar.

Kaymakam Kırlı, çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Ardından bir konuşma yapan Soner Kırlı; "Malazgirt Belediyesi olarak yaz spor okulunun açılışını bu yıl ilk defa gerçekleştiriyoruz. Malazgirt'te çocuklarımızın, yavrularımızın hem zamanlarını iyi geçirmesi hem de spor adına başarılara imza atmaları için yaz spor okulu açtık. Spor, çocukların hem bedenlerinin hem de zekâlarının gelişmesine etki ediyor. Malazgirt Belediyesi olarak bu yıl dört ayrı branşta spor okulunu açmış bulunuyoruz. Yaklaşık 300 çocuğumuz yaz spor okuluna kayıt yaptırdı. Malazgirt Belediyesi yaz spor okulundan faydalanmak isteyen, spora ilgi duyan, sporla alakalı olan herkesi davet ediyorum. Amacımız ve gayemiz her alanda olduğu gibi spor alanında da farklı bir ilçe meydana getirmek, spora duyulan ilgi ve alakayı artırmaktır. Önümüzdeki yıllarda yine farklı adımlar atarak Malazgirt ilçemizi sporda arzu ettiğimiz yere getireceğimizi ümit ediyorum. Dolayısıyla hem katılan çocuklarımıza, hem bu organizasyon içerisinde yer alanlara teşekkür ediyorum" dedi.

(VE-MSA-Y)



18.05.2017 10:21:07 TSI

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