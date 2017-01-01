Lapseki'de bilim fuarı
(Fotoğraflı)
Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden İsmail Baykut Orta Okulu öğrencileri tarafından TUBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi.
Fuarda öğrencilerin tasarladıkları icatları inceleyen Lapseki Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz, gençlere tavsiyelerde bulunarak üretime katkıda bulunacak icatlar geliştirmeleri talep etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz öğrencileri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Öğrenciler hazırladıkları projeleri stantları gezen misafirlere anlatarak teknik bilgi verdi.
(MU-GD)
18.05.2017 10:22:28 TSI
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