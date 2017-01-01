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KESOB Başkanı Övüç'ten 19 Mayıs Mesajı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KESOB Başkanı Övüç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, ilk adımı oluşturan ve Türk Milleti'nin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"19 Mayıs'ta başlayan milli mücadele sonucunda, Milletimiz bütün dünyaya örnek teşkil eden bir kurtuluş mücadelesi vermiştir. Samsun'dan başlayarak yurdun dört bir köşesine yayılan bağımsızlık ateşinin sonucunda düşman işgalinden kurtularak küllerinden yeniden doğan ülkemizin daha istikrarlı, daha dinamik ve daha güçlü adımlarının inşasında gençlerimizi taşıyıcı olarak görmekteyiz. Bu yüzden; düşüncelerini özgürce ifade edebilen, eğitimli, kendi dinamiğini fark etmiş, fikri hür, vicdanı hür, yaşadığı zamanın gerekliliklerini doğru okuyup anlayan gençler, dünyada eşi görülmemiş onurlu bir mücadele sonucunda tekrar kazanılmış bu toprakların en büyük mirasçılarıdır.

Gençliğimize bayram olarak armağan edilen bu tarihi günde, ülkemizin bağımsızlığının elden gitmemesi için büyük mücadele veren ecdadımızı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anar, aziz milletimizin ve gençlerimizin bayramını en kalbi duygularımla kutlarım."

(AÖ-Y)



18.05.2017 10:23:54 TSI

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