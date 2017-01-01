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FETÖ'den gözaltına alınan işadamları adliyeye çıkarıldı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 9 işadamı adliyeye çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs tarihinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Terörizmin Finansmanı' suçunu işledikleri değerlendirilen esnaf ve iş adamlarından oluşan şüphelilere yönelik olarak yapılan operasyonda, A.B., A.O.B., N.K., İ.H.G., N.B., N.K., S.G. ve S.Ü. B.G. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

(TB-AÖ-Y)



18.05.2017 10:24:05 TSI

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