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Okullarda 'Yangın' eğitimi

- Öğretmenler ve öğrenciler yangına karşı bilinçlendiriliyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından okullarda düzenlenen yangın eğitimlerinde, öğretmenlere ve öğrencilere olası bir yangında neler yapacakları konusunda bilgiler veriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile beraber kentte bulunan okullarda yangın eğitim vermeye başladı. Okullarda gerçeği aratmayan tatbikatlar yapan ekipler, olası bir yangında neler yapılması gerektiğini hem öğretmenlere hem de öğrencilere anlatıyor.

Ayrıca, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan seyyar yangın eğitim aracı ile mutfakta çıkan yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini anlatan itfaiye ekipleri, öğrenciler ile yakından ilgileniyor.

(AG-AÖ-Y)



18.05.2017 10:24:33 TSI

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