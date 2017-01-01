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Ünlüer, 19 Mayıs kutlama mesajı yayımladı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:24
Ünlüer, 19 Mayıs kutlama mesajı yayımladı
Ünlüer, 19 Mayıs kutlama mesajı yayımladı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer yayımlamış olduğu mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı'nın 98. yılını hep birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz derken şunları kaydetti;
"19 Mayıs tarih boyunca hep en yukarıda tuttuğumuz bağımsızlık sevdamızın bir yansımasıdır. Samsun'a atılan o "ilk adım" 5 bin yıllık bir medeniyet yürüyüşünün tarihimize altın harflerle kazımış olduğu zaferlerin en anlamlısı; "Kurtuluş" zaferine atılan adımlardan biridir. Bağımsız Türkiye'nin geleceğini ,özgürlük bilinci ile yetişen gençlerimize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlerimizi her zaman ön planda tutmuş; gençlerimize yapılan yatırımın ülkenin geleceği için yapılan en anlamlı yatırım olduğunu ,yapmış olduğu inkılaplarla bizlere göstermiştir. Milletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak, birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam edecektir. Bu konuda en büyük enerji kaynağımız ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, içlerinde taşıdıkları sevgi ve heyecanla ülkemizin kalkınmasına katkı verecek en değerli varlıklarımızdır. Onların gözlerindeki ışıltı, bizler için en büyük heyecan kaynağıdır. Dünyamız hızla değişir ve dönüşürken, ülkemiz her anlamda hızla büyüyüp kalkınırken gençlerimizi geleceğe çok daha iyi hazırlamak, onlara en iyi, en gelişmiş imkânları sunmak bizim en temel görevimizdir. Gençlerimize çok daha kalkınmış, çok daha gelişmiş, çok daha refah bir ülke bırakmalıyız. İnanıyorum ki gençlerimiz, Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyeleri çok daha ileriye taşıyacaklardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kaynağı milletimizin iradesi olan ve 19 Mayıs 1919 günü Samsunda başlayan var olma mücadelemizin her zaman hatırlanması, anlaşılması ve yaşatılması için Atatürk'ün bu bayramı hediye ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Sevgili Gençler Ecdadımızın canlarını vatan için siper ederek, sıkıntı ve yokluk içinde büyük özverilerle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanet edildi. Bu değerli emaneti korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak adına görev ve sorumluluk almaktan asla kaçınmamalısınız. İnanıyorum ki gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine sizler taşıyacaksınız. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın Şehit ve Gazilerini bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anarken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlar, saygılar sunarım."
(COŞ-AÖ-Y)

18.05.2017 10:24:51 TSI
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