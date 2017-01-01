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Alternatif Sahne'de Salih Demirci rüzgarı esti



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesinin Değirmenaltı Mahallesinde bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen Alternatif Sahne Günleri etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Alternatif Sahne'nin son konuğu farklı müzik projesi ile Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Şefi Salih Demirci ve orkestrası oldu.

Türk Sanat Müziği sanatçısı olan Demirci, arabesk, fantezi ve Türk Sanat Müziği şarkılarını rock sounduyla yorumlayan yeni tarzıyla dinleyicilerin beğenisini kazandı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Demirci, Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu, Ferdi Özbeğen gibi efsane arabesk ve fantezi sanatçılarının eserlerini yeni tarzıyla dinleyicilerle buluşturdu. Demirci, arabesk rock tarzında çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

(YG-MEF-Y)



18.05.2017 10:25:06 TSI

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