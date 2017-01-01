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Burhaniye' de Bisiklet Festivali düzenlenecek

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:25
Burhaniye' de Bisiklet Festivali düzenlenecek
Burhaniye' de Bisiklet Festivali düzenlenecek

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban ile Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal arasında, 'Kültür, Spor, Turizm için Bisiklet: Burhaniye Bisiklet Festivali' projesi protokolü imzalandı. Proje özelinde, Türkiye'de bisiklet turizminin gelişimi incelenerek Burhaniye'nin bisiklet turizmi potansiyeli ve Burhaniye'de düzenlenen Burhaniye Bisiklet Festivali'nin yöre tanıtımına ve ekonomisine katkısı tespit edilmeye çalışılacak.
Yürütücülüğünü BUBYO Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban'ın üstlendiği projede, akademisyenlerden Yrd. Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Yrd. Doç. Dr. Volkan Özbek ve Yüksek Lisans Öğrencisi Gülcan Özyazıcı da araştırma ekibinde görev aldı. Protokolün imzalanmasından mutluluk duyduğunu anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Burhaniye turizminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına bu projeyi çok önemli görüyorum. Herkese hayırlı olsun" dedi. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban ise, "Burhaniye ve çevresine yönelik turist hareketliliğini artırmak için sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda alternatifler geliştirmeliyiz. Turizm çeşitlerinden olan bisiklet turizminin geliştirilmesi ve Burhaniye Bisiklet Festivali'nin uluslararası niteliğe kavuşturulmasını istiyoruz. Bisiklet turizmi ile birlikte doğal ve kültürel değerlerin ön plana çıkartılması ve bisiklet turizminin yöre markasına katkısının ölçülmesinin hedeflendiği bu projeyi hayata geçirmekten oldukça mutluyuz. BUBYO'ya Burhaniye Belediyesi'ne ve Burhaniye halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(FT)

18.05.2017 10:25:23 TSI
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