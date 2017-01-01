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Uşak Üniversitesi 3. İletişim Günleri etkinliği yapıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen İletişim Günleri etkinliğinin 3.'sü gerçekleştirildi.

İletişim, halkla ilişkiler, pazarlama ve reklam konularında akademisyen ve sektör profesyonellerinden oluşan konuşmacıların yer aldığı organizasyonda konferanslar, münazara ve atölye çalışmaları yapıldı.

Etkinlikte, eğitmenler Doç. Dr. Volkan Ekin ve Onur Tuğman konuşmacı olarak yer aldılar. Ekin, "Halkla İlişkiler ve İletişim" konu başlığında yaptığı konuşmada, sektörün yerel ve global durumu ile "Spor Pazarlaması" üzerine değerlendirmeler ve bilgilendirmelerde bulundu. Tuğman ise "Reklam ve Dijital Pazarlama" konu başlığı altında, reklamcılığın bugünü ve yarını hakkında öğrencilere değerlendirmelerde bulunarak, "Marka İletişimi ve Hata Kültürü" üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik geniş bir katılım ve büyük bir dikkatle takip edilirken, interaktif katılımlar ve konuşmalar sonundaki soru-cevap bölümleri ile öğrenciler sektör hakkındaki bir çok soruya cevap buldular.

(OD-MB-Y)



18.05.2017 10:25:42 TSI

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