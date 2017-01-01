Üniversitelilerden şiir dinletisi
(Fotoğraflı)
Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulunda öğrenciler tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Bababeski Meslek Yüksekokulu Amfisinde Öğretim Görevlisi Serap Tezsezer ve Okutman Duygu Dalbudak Hünerli koordinatörlüğünde şiir dinletisi etkinliği düzenlendi. Şiir dinletisi, Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencisi Samettin Çanku, İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Mustafa Ataman, Dış Ticaret Programı öğrencisi Leyla Öztürk, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencisi Eren Azgı, M. Enes Yenigün, Ayşe Tanrıverdi, Ahmet Apaydın, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencisi Cansever Bal'ın okuduğu şiirlerle devam etti. Öğrenciler şiir dinletisinin arıdan hatıra fotoğrafı çektirdi.
(KA-MEF-Y)
18.05.2017 10:28:21 TSI
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