YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Efeler'de alkollü mekanlar denetlendi

Efeler'de alkollü mekanlar denetlendi



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki alkollü mekanlar Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün de içlerinde bulunduğu ekip tarafından denetlendi. Denetimler sonunda bazı iş yerlerinde cezai işlem uygulandı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Efeler Polis Merkezi Amirliğinin içerisinde bulunduğu 6 kurum yetkilileri tarafından Efeler ilçesinde bulunan alkollü mekanlar denetlendi. 14 kişilik ekip 4 gün boyunca alkollü mekanları tek tek dolaşarak kontrollerini gerçekleştirdi. 72 iş yerinin denetlendiği kontroller sonucu 15 iş yerine usule aykırı nedenlerden dolayı cezai işlem uygulandı.



İlçe halkının huzuru için diğer kurumlarla koordineli çalışmalarının süreceğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Geçtiğimiz günlerde il ve ilçedeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları olarak ortaklaşa denetimler gerçekleştirdik. Denetimler boyunca her kurum kendi sorumluluğundaki konularda kontrolleri sağladı. İlçe halkımızın huzuru ve güveni için bu tür denetimlerimiz belirli periyotlar dahilinde devam edecek" dedi.

(MU-MB-Y)



18.05.2017 10:28:29 TSI

NNNN

