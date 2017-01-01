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Yaz ayına saç problemi ile girmeyin



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ERZURUM (İHA) - Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, saç ekiminde yaşanan en büyük sıkıntının kellik bölgesine yetecek sayıda sağlıklı saç kökü bulunamaması olduğunu belirterek, micro fue yöntemiyle daha fazla saç kökü alımı yapabildiklerini söyledi.

Real Hair Center Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, "Sağlıklı saç köklerinin alınacağı ense bölgesinde bulunan saç ekiminde kullanılacak olan bölgenin çok küçük kalması sebebi ile yeterince sağlıklı saç kökü elde edilememektedir. Böylede durumlarda Saç ekiminde yeni bir çözüm önerisi vücut - sakal - göğüs kıllarından sağlıklı kıl kökü elde etme yöntemidir. Bu yöntem ile tüm vücuttan sağlıklı kıl kökleri elde edilip ekilme yöntemi mega seans saç ekimidir" dedi.

Saç ekimi için başvuru yapanların en çok sorduğu sorunun tek seferde komple kellik bölgesinin kapanıp kapanmayacağı olduğunu söyleyen Günel, "Real Hair Center olarak saç ekimi yaparken asıl amacımız sizin saç ekimi sonrası mutlu olmanızı sağlamaktır. Bunun için mega seans ile tüm sağlıklı vücut kıllarından kıl kökü elde etme yönünde yapmış olduğumuz çalışmalar sonuç vermiş olup saç ekiminde devrim niteliğinde bir hizmete başlamış bulunmaktadır" diye konuştu.

Ense bölgesinde bulunan ve saç kökleri alınan donör bölgede de diğer tüm saç ekim merkezlerinden daha fazla kök elde ettiklerini kaydeden Günel, "Micro fue yöntemiyle saç alımı yaptığımız için daha önce görüşmüş olduğunuz tüm saç ekim merkezinin size söylediği saç kökü sayısından daha fazla saç kökü alımı ve ekimi garantisini de sunmaktayız. Saç ekim merkezimize daha önce saç alınacak bölgelerin yetersiz olduğu için ekim yapılamaz denilen onlarca misafirimize saç ekimini başarılı şekilde uygulamış ve bize güvenen herkesin güvenine layık olmuş bir saç ekim merkezi olarak hizmet vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, "Saç ekiminde en önemli konu maksimum sayıda saç ekimi yapmaktır ki bu konuda FUE uzmanlığı ve tecrübesi anlamına gelmektedir. Fue konusunda en fazla saç kökü alma garantisi ve 6. ayınızda hiç kök alınmamış gibi görüneceği garantisi sadece real hair center saç ekim merkezi sunmaktadır" şeklinde konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



18.05.2017 10:29:25 TSI

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