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Spor kulüplerine malzeme desteği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporculara tahsis edilen spor malzemelerinin Van'da dağıtımı yapıldı.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım programı, Vali İbrahim Taşyapan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda sporculara hitap eden Vali Taşyapan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün amatör spor kulüplerine ve belediyelere yönelik malzeme yardımını, sporculara emek veren kulüplere tevdi etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Sporun hem beden hem ruhun geliştirilmesinde önemli katkısı olduğunu belirten Vali Taşyapan, "Bunu yaparken kulüplerimiz bazen malzeme sıkıntısı yaşayabilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğümüz onları unutmamaktadır. Bizler de elimizden geldiği kadar mahallinde bu anlamda kulüplerimize yardımcı olmaktayız. Dağıtılan malzemelerin ilimizin sporcu yetiştirmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Vali Taşyapan, kulüp temsilcileri ile sporculara da hep birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına coşkuyla katılmaları çağrısı yaparak konuşmasını tamamladı.

Program sonunda Vali İbrahim Taşyapan, Van Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün yanı sıra ilçe belediyelerinin spor kulüpleri ile amatör spor kulüp temsilcilerine spor malzemelerini teslim etti.

(MSA-Y)



18.05.2017 10:30:50 TSI

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