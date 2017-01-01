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Havran Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası yapıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:31
Havran Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası yapıldı
Havran Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası yapıldı

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu kurumlar arası voleybol turnuvasına on farklı kurumdan yüze yakın sporcu katıldı. Turnuvanın şampiyonu Gülsüm Mehmet Uysal Büyükdere İlkokulu oldu.
Kıran kırana geçen müsabakalar dostane bir havada sona erdi. Eleme usulü ile yapılan turnuvanın final maçları Havran Kapalı Spor salonunda yapıldı. Finalde İlçe Tarım Müdürlüğü üçüncü, Aliçetinkaya İlkokulu ikinci, Gülsüm Mehmet Uysal Büyükdere İlkokulu/Ortaokulu ise şampiyon oldu. Havran Kaymakamı Ahmet Türköz' ün ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Koç' un da izlediği mücadele sonrası, Kaymakam Törköz oyuncuları tebrik etti. Final maçının ardından, oyuncular birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Dereceye giren takımlar kupalarını ve madalyalarını Havran Anadolu Lisesi bahçesinde yapılacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde alacaklar.
(EME)

18.05.2017 10:31:42 TSI
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