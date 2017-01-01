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YYÜ Sosyoloji Topluluğundan anlamlı yardım

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:31
YYÜ Sosyoloji Topluluğundan anlamlı yardım
YYÜ Sosyoloji Topluluğundan anlamlı yardım

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, Özalp ilçesinin Boğazkesen Köyü İlkokuluna 2 bin kitap götürerek kütüphane kurulmasına ön ayak oldu.
YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Topluluğu, Özalp ilçesi Boğazkesen Köyü İlkokuluna kütüphane kurmak için kampanya başlattı. Kampanya süresince öğrencilerin topladığı 2 bin kitap, topluluk üyeleri tarafından rektörlüğün tahsis ettiği araçlarla Boğazkesen köyüne götürüldü. YYÜ Rektörlüğü önünden hareket eden öğrencileri; Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Sosyoloji Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Suvat Parin ve Edebiyat Fakültesi Sekreteri Vedat Atay uğurladı.
(MSA-Y)

18.05.2017 10:31:51 TSI
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