Prof. Dr. Delibaş'ın "Risk Toplumu" adlı kitabı yayımlandı

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayhan Delibaş'ın "Risk Toplumu" adlı kitabı yayımlandı.

Prof. Dr. Kayhan Delibaş, 'Risk Toplumu' adlı kitabında risk toplumu, belirsizlikler ve güven erozyonu kavramları çerçevesinde risk toplumunun ülkemizdeki temel dinamiklerini açıklayarak, korku ve kaygıları sosyolojik bir perspektiften hareketle ele alıyor.

Prof. Dr. Delibaş kitabında "Bugün geçmişe kıyasla neden çok daha sıklıkla kaygı ve korkuya kapılıyoruz? Neden bilim ve teknolojiyle olan her türlü gelişmeyi öncelikli olarak risk ve korku üzerinden değerlendiriyoruz? Neden her an yeni riskler ve korkular gündeme gelmekte ve bunlar toplumsal kaygı ve korkulara sebep olabilmekte?" gibi sorulara yanıtlar bularak sosyoloji alanına önemli bir katkı sunuyor.

18.05.2017 10:32:38 TSI

