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ASAT'tan içme suyu yatırımı



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesinin gelecek 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağı içme suyu projesi onaylandı.

Korkuteli'nin gelecek 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağı dev içme suyu projesi onaylandı. Yapılan ihale sonunda içme suyu yatırımı gerçekleşti. Projenin hayata geçmesinin ardından AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç, yazılı açıklama yaparak dev içme suyu projesini anlattı.

Açıklamada, "Dönemsel olarak ilçemizde içme suyu sorunları yaşamaktaydık, bu sorunların aşılması için ilçe merkezinde sondaj imalatlarını gerçekleştirdik ve yetersiz olan içme suyu depolarımızın da yenilenmesi için inşaat çalışmalarına başlamıştık, fakat bu çalışmalar çok uzun vadede bize fayda sağlayacak çözümler değildi. Bu sebeple geçtiğimiz yılsonunda Manay bölgesinden ilçemize içme suyu kazandıracak projenin startını vererek yer ve kuyu tahsislerini ve proje çalışmalarını tamamlayıp, ihalesini gerçekleştirdik. Faaliyete geçecek olan bu dev proje uzun vadede ilçemizde içme suyu problemini tamamı ile ortadan kaldıracak. Manay Mahallemizden, ilçe merkezine 40 kilometre uzunluğunda 600'lük çelik borular ile getirecek olduğumuz içme suyu ishale hattında ayrıca terfi istasyonları, maslaklar ve 2 bin 500 metreküp su deposu bulunmakta olup 28 milyon 230 bin TL bedel ile ihale edilmiştir. Bu çapta büyük yatırımları ilçemiz ile buluşturmanın haklı gururunu yaşamaktayız."

(AD-Y)



18.05.2017 10:32:53 TSI

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