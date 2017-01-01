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Simav kirazı pazardaki yerini aldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki halk pazarına, bu yılın ilk kiraz ürünleri gelmeye başladı. 'İlk kiraz' adı verilen mahsul kilosu 5 liradan alıcı buluyor.

Kiraz üreticisi ve satıcısı Halil Sevgi, (45) ihracatın fazla olmasının kiraz fiyatlarını etkileyeceğini belirtti. Sevgi, "Karataş bölgesi adıyla bilinen bazı mevkilerde kiraz üretimin az olacağını duyduk. Napolyon cinsi kirazların birinci sınıfları yurt dışına ihraç ediliyor. Bizim kendi mahsulümüz olan kirazı pazarda 5 liradan satıyoruz. Eşim Şaziye Sevgi ile birlikte kiraz ağaçlarımızın bakımını ve ilaçlamasını yapıyoruz. Hasadını ve pazardaki satışını da eşim ile birlikte yapıyoruz. Tüketiciye, temiz ve organik meyve yedirmenin gayreti içindeyiz. Kiraz üretiminin yanında kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz süt ürünlerini de sipariş üzerine müşterimize temin ediyoruz" dedi.

Kiraz müşterisi Özay Akpınar (40), "İlk kirazı, nefsimizi bastırmak için alıyoruz, tatlı kiraz yemek için biraz daha beklememiz gerekiyor" dedi.

Toptancıya verildiği belirtilen kirazın, yerli halk tarafından bilinçli olarak üretilmesi için, Simav Halk Eğitim Merkezi tarafından kurs açılıyor. (MEİ-EFE)



18.05.2017 10:35:45 TSI

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