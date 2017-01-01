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Aydınlı çiftçi pamuğa yöneldi



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'da geçtiğimiz yıllarda alternatif ürünlere yönelen çiftçi yeniden pamuğa döndü. Türkiye'de stratejik ürünlerden biri olan ve yaklaşık 50 çeşit sanayi kolunun hammaddesini oluşturan pamuğun yeniden rağbet görmeye başladığını belirten Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu mısırdaki prim düşüklüğü ve pamuğa verilen primin artması üzerine çiftçinin yeniden pamuğa yöneldiğini söyledi. Aydın'da bu yıl yaklaşık 75 bin hektar alanda pamuk üretimi yapılacağını belirtti.

Aydın'ın gerek iklimi gerekse toprak yapısı bakımından pamuk üretimine en elverişli bölgelerden biri olduğunu belirten Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, "Stratejik ürünümüz pamukta üretimin yönlendirilmesi, üreticilerin gelir seviyesinin korunması, tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması sanayici ve ihracatçıya dünya fiyatlarından mal temini ve rekabet şansı kazandırılması hükümet politikası haline getirilmelidir. Mısırda yaşanan sıkıntının ardından bölge çiftçisi yeniden pamuğa yöneldi. Havalar iyi gidiyor. Şartların bu şekilde devam etmesi halinde pamuk üreticisinin yüzünün güleceğine inanıyoruz" diyerek kilogram başına verilen 75 kuruş desteklemenin de çiftçiyi sevindirdiğini kaydetti.

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Aydın'da 2004 üretim yılına kadar pamuk üretimi ülke üretiminin yüzde 30-32'sini karşıladığını ve daha sonra çeşitli nedenlerle çiftçinin pamuk üretiminden vazgeçtiğini kaydeden Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, "Değişik nedenlerle pamuktan vazgeçen üreticinin büyük bir kısmı mısıra yönelmişti. Mısırda fiyatların düşmesi ve desteklemenin yok denecek kadar azalması neticesinde üreticimiz yeniden pamuğa yöneldi. İlimizde 1995/96 ekim döneminde 92 bin 908 hektar alanda yapılan ekim sonucu 284 bin 795 ton üretim gerçekleşmişti. Bundan sonra 1996/97 döneminde 95 bin 951 hektar, 2005/06 döneminde 52 bin 115 hektar, 2008/09 döneminde 44 bin 156 hektar, 2009/10 döneminde 35 bin 889 hektar, 2010/11 döneminde 49 bin 479 hektar, 2011/12 döneminde 59 bin 200 hektar, 2012/13 döneminde 50 bin 550 hektar alanda üretim yapıldı. 2013/14 döneminde 53 bin 637 hektar olan ekim alanı 2014/15 döneminde de 58 bin 879 hektar alana yükselmişti. Bu yıl ise bu rakam 75 bin hektara yükseldi" diye konuştu.

"23 Nisan'dan önce ekim yapmayın"

Pamuk ekiminde zaman zaman çiftçilerin erken ekim yapması ve sonradan yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle maliyetin yükseldiğini kaydeden Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, uzun yıllar tecrübelerine dayanarak yaptığı açıklamada "Çiftçimiz 23 Nisan'dan önce ekim yapmasın. Bu yıl da ekenler oldu. Yağışlar nedeniyle erken ekilen pek çok tarla bozulup yeniden ekiliyor. Bu da ekstra maliyet olduğu için çiftçimizin ekim takvimine riayet etmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişinin pamuk üzerinden geçimini sağladığını da belirten Ziraat Odası Başkanı Posacı, "Türkiye ihtiyacı olan pamuğu kendi üretmelidir. Ülkemiz bu potansiyele sahiptir" diye konuştu.

(İK)



18.05.2017 10:36:12 TSI

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