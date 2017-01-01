Sabiha Gökçen Anaokulunda yılsonu resim sergisi
(Fotoğraflı)
Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Sabiha Gökçen Anaokulunda öğrencileri yıl boyunca çizdikleri resim ve yaptıkları tasarımları sergiledi.
Protokol üyeleri, açılış törenini gerçekleştirdikten sonra yıl sonu resim sergisini gezdi. Öğrencilerin 1 yıl boyunca çizdikleri resim ve tasarımlar protokol üyeleri ile veliler tarafından büyük ilgi gördü.
Kahta Sabiha Gökçen Anaokulunda gerçekleştirilen yıl sonu resim sergisinin açılış törenine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, İlçe Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güllü, okul müdürleri ile öğrenci velileri katıldı.
(HT-AHM)
18.05.2017 10:40:16 TSI
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