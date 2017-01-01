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Öğrencilerin projeleri göz kamaştırdı

- Lüleburgaz'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapılarını açtı.

Lisenin Kapalı Spor Salonunda dün açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hamdi Özturgut, Lüleburgaz Lisesi Müdürü Mehmet Sadık Selçuk, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve beraberindekiler öğrencilerin hazırladığı bir birinden farklı bilimsel projeleri incelediler. Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin, projeleri hazırlayan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Fuar hakkında bilgi veren Lüleburgaz Lisesi Müdürü Mehmet Sadık Selçuk, "Lüleburgaz Lisesinde açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında 20 proje yer alıyor. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan Bilim Şenliğimiz de 52 proje var. Bilim Şenliğinin bu yıl 9'uncusu gerçekleşiyor. Fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, matematik, robotik projeler yer alıyor" dedi.

(KA-MEF-Y)



18.05.2017 10:40:19 TSI

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