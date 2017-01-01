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Bahçesaray'da eğitim öğretim yılı değerlendirmesi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapılan toplantıda ele alındı.

Bahçesaray Kız YBO'da yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü M. Şirin Atlı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Uçkan, ilçe şube müdürleri ve YBO müdürleri katıldı. Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü M. Şirin Atlı başkanlığında yapılan toplantıda, 'Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş' sürecinde öğrencilere gerekli rehberlik faaliyetlerinin yapılması, iş ve işlemlerinin değerlendirilmesi, okula devam erişim konusu, sosyal ve kültürel faaliyetler ele alındı.

Eğitim öğretimle ilgili diğer konuların değerlendirildiği toplantıda, katılımcılar fikir ve görüşlerini beyan etti.

(MSA-Y)



18.05.2017 10:41:44 TSI

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