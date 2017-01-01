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Çocuk yaşta evlililekleri önleme çalışmaları





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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep çocuk yaşta evlilikler, hukuki, sağlık ve dini boyutları ile konularında uzman konuşmacılar tarafından panel düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi 2011 yılından bugüne İnsani Yardım Programı çerçevesinde Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Birimi (ECHO), Amerikan Hükümeti, İsveç Hükümeti ve Japon Hükümeti desteği ile kurulan 40 Merkezden yararlanan kadınlara yönelik panel düzenlendi. Toplantıya UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, KAMER Vakfı Genel Başkanı Nebahat Akkoç, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkili, uzmanlar, üniversitelerden ve farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Nebahat Akkoç konuşmasında cinsellikle ilgi hiçbir bilgisi olmayan, ruhsal ve bedensel gelişimini tamamlamamış, erken ve zorla evlendirilmiş her kız çocuğu hayatı boyunca tecavüz yaşayacağını belirtti. BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, çocuk evliliğinin küresel bir sorun olduğunu ve dünyada her 9 kız çocuğunun 1'inin 15 yaşından önce evlendiğini söyledi. Kulessa, çocuk yaşta gelin olan kız çocukları okullu çok erken yaşta bıraktığını ve bu durumun onları ekonomik fırsatlardan alıkoyduğunu ifade ederek, erken yaşta evliliklerin kız çocuklarının güçlü bir vatandaş olmaları için ihtiyaçları olan eğitim, sağlık ve sosyal becerilerden mahrum bırakacağını vurguladı. Panelde soruna psikolojik açıdan yaklaşan uzman klinik psikolog, erken yaşta evliliklerin kız çocukları üzerinde oluşturduğu travma ve psikolojik sorunlara dikkat çeken Kulessa fiziksel ve ruhsal olgunlaşma olmadan yapılan evliliklerde aile içi şiddet ve cinsel şiddetin daha yaygın olduğunu sözlerine ekledi. Daha sonra panelde konuşmacılar tarafından erken evlenme ile çocukluğu çalınan kızların aynı zamanda eğitim hakkının gasp edildiği ifade edildi. Erken yaşta hamileliklerde anne ölüm oranlarının, normal yaşta evlenenlerden dört kat daha fazla olduğunu kaydedildi. Çocuk yaşta evliliklerin hukuki boyutunu anlatan konuşmacı ise, Türk Ceza Kanunu'na göre 18 yaşın altındaki evliliklerin zorla evlendirmeler olduğunu ve yasalar göre zorla evlendirmelerin suç olduğunu vurgulanan panelde, Suriyeli katılımcılardan birkaçı da çocuk yaşta evlenmenin yaşamlarında sebep olduğu olumsuzlukları da dile getirildi.

UNFPA Türkiye'nin desteği ile 16 Mayıs 2017'de yapılan toplantı salonunda 670 mülteci kadının katılımı ile gerçekleştirilen çalışma daha önce Ankara, Diyarbakır ve Adıyaman'da da gerçekleştirildiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde Hatay, Mardin ve Kızıltepe'de panellerin yapılacağı duyuruldu.

(SD-Y)



18.05.2017 10:41:46 TSI

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