ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tekelioğlu Caddesi Türk Bayrakları ve Atatürk posteriyle donatıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:42
Tekelioğlu Caddesi Türk Bayrakları ve Atatürk posteriyle donatıldı
Tekelioğlu Caddesi Türk Bayrakları ve Atatürk posteriyle donatıldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, her ulusal bayramda olduğu gibi kentin ana caddelerinden Tekelioğlu'nu yine dev Türk Bayrakları ve Atatürk posteriyle donattı.
Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs'ta saat 19.00'da Konyaaltı varyantından fener alayıyla başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda Onur Akın konseriyle devam edecek Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için tüm hazırlıkları tamamladı.
Hazırlıklar kapsamında, her ulusal bayramda olduğu gibi kentin en işlek caddelerinden Tekelioğlu, dev Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. 19 Mayıs için belediye hizmet binası da özel olarak hazırlandı. Hizmet binasının Kent Meydanı, cadde ve sokaklara bakan tüm yüzeylerine LED ışıklarla birlikte Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı.
Akşam saatlerinde sokak lambalarının yanmasıyla birlikte Tekelioğlu Caddesi ve hizmet binasında ortaya çıkan görüntü ise Antalyalıları büyüledi.
(SÇ-SÇ-Y)

18.05.2017 10:42:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DE MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
ASAT'tan içme suyu yatırımı
YEREL

ASAT'TAN İÇME SUYU YATIRIMI
Döşemealtı Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açıldı
YEREL

DÖŞEMEALTI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILSONU SERGİSİ AÇILDI
Antalya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL

ANTALYA'DA 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DE MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
Antalya 8. Uluslararası Tiyatro Festivali
YEREL

ANTALYA 8. ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ
Kemer'de şüpheli ölüm
YEREL

KEMER'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DE MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
Başkan Uzun'dan yapılandırma uyarısı
YEREL

BAŞKAN UZUN'DAN YAPILANDIRMA UYARISI
Antalya'da kadının boğazında sigara söndürülmesi
YEREL

ANTALYA'DA KADININ BOĞAZINDA SİGARA SÖNDÜRÜLMESİ

anavgat'ta otomobil ile motosiklete çarptı: 2 yaralı
YEREL

ANAVGAT'TA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2 YARALI
ASMEK yıl sonu sergisi
YEREL

ASMEK YIL SONU SERGİSİ
Zabıtadan vatandaşlara 'zamansız çöp' uyarısı
YEREL

ZABITADAN VATANDAŞLARA 'ZAMANSIZ ÇÖP' UYARISI
Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'ne 5 milyon avro hibe
YEREL

KEPEZ SANTRAL KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ'NE 5 MİLYON AVRO HİBE
Antalyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması
YEREL

KEMER'DE MADEN OCAĞINDAKİ METAN GAZI SIKIŞMASI
Antalya'da engelliler için &quot;Mola Evleri&quot; kurulacak
YEREL

ANTALYA'DA ENGELLİLER İÇİN "MOLA EVLERİ" KURULACAK
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da patlama: 2 ölü
YEREL

GÜNCELLEME 2 - ANTALYA'DA PATLAMA: 2 ÖLÜ
TCK'da cezası olmayan sektörle kabahatler kanunuyla mücadele ediliyor
YEREL

TCK'DA CEZASI OLMAYAN SEKTÖRLE KABAHATLER KANUNUYLA MÜCADELE EDİLİYOR
Dünya Doğal Boya ile Korunmalı temalı eser üretildi
YEREL

DÜNYA DOĞAL BOYA İLE KORUNMALI TEMALI ESER ÜRETİLDİ
Almanya rezervasyonları hareketlendi
YEREL

ALMANYA REZERVASYONLARI HAREKETLENDİ
ATSO Başkanı Çetin: &quot;Kadınların iş hayatına girmesini teşvik etmeliyiz&quot;
YEREL

ATSO BAŞKANI ÇETİN: "KADINLARIN İŞ HAYATINA GİRMESİNİ TEŞVİK ETMELİYİZ"
Antalya'da 'Engelli Mola Evleri' için protokol imzalandı
YEREL

ANTALYA'DA 'ENGELLİ MOLA EVLERİ' İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Öğretmenlerden Başkan Sarıoğlu'na teşekkür plaketi
YEREL

ÖĞRETMENLERDEN BAŞKAN SARIOĞLU'NA TEŞEKKÜR PLAKETİ
EN ÇOK OKUNANLAR
"Volkan Demirel gözlerim kanadı"
FUTBOL

"VOLKAN DEMİREL'İN PENALTISI..."

 1
  • 2 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
  • 3 "Bu kadına iyi bakın istedim"
  • 4 Dikkat! Pişmiş yumurtada bunu görürseniz...