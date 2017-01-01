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Tekelioğlu Caddesi Türk Bayrakları ve Atatürk posteriyle donatıldı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, her ulusal bayramda olduğu gibi kentin ana caddelerinden Tekelioğlu'nu yine dev Türk Bayrakları ve Atatürk posteriyle donattı.

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs'ta saat 19.00'da Konyaaltı varyantından fener alayıyla başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda Onur Akın konseriyle devam edecek Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için tüm hazırlıkları tamamladı.

Hazırlıklar kapsamında, her ulusal bayramda olduğu gibi kentin en işlek caddelerinden Tekelioğlu, dev Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. 19 Mayıs için belediye hizmet binası da özel olarak hazırlandı. Hizmet binasının Kent Meydanı, cadde ve sokaklara bakan tüm yüzeylerine LED ışıklarla birlikte Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı.

Akşam saatlerinde sokak lambalarının yanmasıyla birlikte Tekelioğlu Caddesi ve hizmet binasında ortaya çıkan görüntü ise Antalyalıları büyüledi.

(SÇ-SÇ-Y)



18.05.2017 10:42:26 TSI

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