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Tokatlı yazarlar gençlerle buluştu



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Okullu-okulsuz okuyoruz' projesi kapsamında yerel yazarlar gençlerle buluştu.

Gerçekleştirilen etkinlikte İşitme Engelli Yazar Turan Yalçın, Eğitimci Yazar Ali Bal ve Şair Mustafa Uçurum, Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesiyle Ayşe Ak-Seda Sayan Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. 12 yaşındayken geçirdiği şiddetli menenjit sonrasında işitme yetisini kaybeden Turan Yalçın, bu durumun kendisine engel olmadığını söyleyerek, gençlerin de hangi şartta olurlarsa olsunlar kendilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler içerisinde bulunmaları gerektiğini söyledi.

Eğitimci Yazar Ali Bal ise konuşmasında kitap medeniyetine sahip bir ecdadın çocukları olduklarını ifade ederek,""İlk emri oku olan bir dine sahip olan ve medrese kültürü ile edindiği birikimi sonraki nesillere aktaran ecdadın çocuklarının 7'den 70'e okuması gerekir" dedi.

Şair Mustafa Uçurum ise öğrencilere günlük tutmaları tavsiyesinde bulunarak,"Ortaokul yıllarında Türkçe Öğretmenim okuma ve şiir tutkusunu bana aşıladı. Kesinlikle günlük tutun şairleri okuyun ve sizler de günlük tutun. Yazmaya bir kez başladıktan sonra bu aşktan vazgeçemezsiniz. Yazdıkça da kendinizi geliştirirsiniz" diye konuştu.

Etkinlik yazarların kitaplarını imzalamalarıyla sona erdi.

(DEE-UY-Y)



18.05.2017 10:43:07 TSI

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