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MMO Konya Şubesi'nden Özaltun'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy, Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesini ziyaret etti.

MMO Konya Şubesi Başkanı Duransoy, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte geldiği Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a makamında ziyarette bulundu. Odanın yürüttüğü faaliyetlerden bahseden Duransoy, Konya'nın özellikle son yıllarda hareketlenen ve hızla modernleşen makine imalat sektörü sayesinde bir cazibe merkezi, bir üretim üssü olmaya başladığını belirterek, "Konya tarımın başkenti olmanın yanında artım üretimin ve teknolojinin de başkenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Beyşehir'de hayata geçirilen proje ve yatırımlarla ilgili olarak konuklarına bilgiler veren Belediye Başkanı Murat Özaltun da, ziyaretinin sonunda Duransoy'a günün anısına Beyşehir'i yansıtan bir duvar saati hediye etti.

(ARÖ-AH-Y)



18.05.2017 10:44:46 TSI

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