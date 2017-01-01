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Hisarcık'ta liseler arası futbol turnuvası



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik Haftası Kutlama Programı kapsamında düzenlenen liseler arası futbol turnuvası sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce gençlere tarih bilincini, milli ruh ve şuur kazanmalarını, toplumla bütünleşmelerini, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla Gençlik Haftası Kutlama Programı kapsamında ilçe futbol sahasında liseler arası futbol turnuvası düzenlendi.

Finalde rakibi Anadolu İmam Hatip Lisesini 6-1 mağlup eden Çok Programlı Anadolu Lisesi şampiyon oldu.(MA-EFE)



18.05.2017 10:44:57 TSI

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