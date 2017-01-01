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Didim Tales buluşmasının ikincisi 27 Mayıs'ta

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:45
Didim Tales buluşmasının ikincisi 27 Mayıs'ta
Didim Tales buluşmasının ikincisi 27 Mayıs'ta
- Milet Antik Kentindeki ikinci buluşmada Tales Felsefesi ele alınacak

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği (DİTAB), Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD) ile Didim Turizm Derneğinin desteği Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yapılan "Tales Buluşmasının" ikincisi 27 Mayıs Cumartesi günü Milet Antik Kentinde yapılacak.
Didim Belediyesince ilki geçen yıl yapılan Tales Buluşmasının bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek. 2. Tales buluşmasında Tales'in felsefik yanı ele alınırken buluşma " M.Ö. 6 yy - Aydınlanma Çağında Tales ve Çağdaşları" adıyla yapılacak. Ünlü filozof Tales'in yaşadığı M.Ö. 6. YY; Uzakdoğu-Batı Anadolu ekseninde; doğa bilimlerinin temellerinin atıldığı, modern felsefenin ortaya çıktığı dönemdir. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinlikte; ülkemizin bilim insanları yanında, İran, Çin ve Hindistan'dan gelecek felsefeciler, Tales ve çağdaşlarının modern felsefenin farklı topraklarda doğuşu üzerindeki etkilerini ve aralarındaki etkileşimi anlatacaklar. Programda, 27 Mayıs Cumartesi günü, Milet Antik Tiyatroda 2500 yıl öncesinin ortamında düzenlenecek sempozyum; bir müzik dinletisi ile tamamlanacak. Yüzyıllar önce, ataları Anadolu'ya Fenike'den (bugünkü Lübnan) göç eden Tales'in anayurdundan, önemli bir ses ; Arapça caz solisti (akustik) Rima Khceich bir konser verecek.
27 Mayıs günü saat 16:00'da Tales'in yaşadığı yer alan Balat Mahallesindeki Milet antik kentinde yapılacak olan buluşmada açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçilecek.
Ayrıca Tales Buluşması kapsamında Türk Zeka Vakfı da bir yarışma düzenliyor. Gençlere ve yetişkinlere yönelik 4 soruluk bu yarışmada kazananlara ; "İzmir Uzay Kampı" ve Nesin Vakfı Matematik Kampı kurslarına katılım ödülü verilecek.
(HÇ-MB-Y)

18.05.2017 10:45:14 TSI
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