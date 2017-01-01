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Genç kayakçılardan Gediz Belediyesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında kayak sporuyla uğraşan Gediz'li gençler Belediyeyi ziyaret etti.

Ziyarete gelen genç sporcuları, başkanlık makamında Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı karşıladı. Gençlerle bir süre sohbet eden Hakan Arpacı ziyarette yaptığı konuşmada, "Bursa Uludağ'da 21 Şubat'ta başlayan ve 2 gün süren Türkiye Analig ve Okullar arası Türkiye Kayak Şampiyonasına Gediz'den 6 sporcunun katıldığı yarışmalarda, Gedizli sporcular Türkiye derecesi elde ederek bizleri gururlandırdılar. İlçemizdeki farklı okullarda okuyan ve aynı zamanda Gediz Belediyesi Spor Kulübü sporculardan oluşan gençlerimize elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür ediyorum. Genç nesillerimizin, mazimizden aldıkları ilhamla, Türkiye'yi daha da büyütmek, hedeflerine ulaştırmak için özveriyle çalışacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.(EFE)



18.05.2017 10:45:31 TSI

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