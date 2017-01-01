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Avrupa Şampiyonu okçu Aleyna Akçınar, Dünya Şampiyonasında



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MERSİN (İHA) - Yunanistan'da Nisan ayında yapılan Gençler Avrupa Kupası 1. Ayak Okçuluk Yarışmalarında makaralı yay genç bayanlar kategorisinde takımlarda Avrupa Şampiyonu olan Mersinli okçu Aleyna Akçınar, Dünya Kupası 1. Ayak Okçuluk Yarışmaları için Türk Milli Takım kafilesiyle birlikte Çin'in Şanghay kentine gitti.

2014 yılında dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli okçu Aleyna Akçınar, bir yıl ara verdiği okçuluğa geri dönerek yeni başarılara daha imza atmaya başladı. Sayısız Türkiye dereceleri bulunan milli okçu Aleyna Akçınar, son olarak 17-22 Nisan tarihinde Yunanistan'ın Marathon kentinde yapılan yarışmada makaralı yay genç bayanlar kategorisinde takımlarda Avrupa Şampiyonu olarak Mersin'i ve Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etti. Akçınar, Dünya Kupası 1. Ayak Okçuluk Yarışmaları için Türk Milli Takım kafilesiyle birlikte Çin'in Şanghay kentine gitti. Akçınar ile birlikte Milli Takımı Gizem Elmaağaçlı ve Yeşim Bostan temsil edecek.



"Tek amacım Türk bayrağının göndere çekilmesini sağlamak"

Aleyna Akçınar, milli takımda yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Tek amacının Türk bayrağının göndere çekilmesini sağlamak olduğunu ifade eden Akçınar, iki yıldır çektiği malzeme sıkıntısının Mersin'e yeni atanan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Şaban Güneş'in talimatıyla ivedilikle giderildiğini öğrenince çok duygulandığını ve buna inanamadığını kaydetti. Akçınar, Müdür Güneş'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Akçınar'ın Antrenörü Aytekin Ataş ise Mersin'den bir sporcunun Milli Takımda yer almasının gurur verici bir şey olduğunu vurgulayarak, "Bugüne dek yaklaşık 80 madalya almanın yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğümüz olmasına rağmen maalesef yeteri ilgi ve desteği göremedik. Aleyna Avrupa Şampiyonluğunun hazırlık aşamasında iken malzeme talebimizi defalarca iletmemize rağmen duyarsız kalındı, ona rağmen şükürler olsun inancımız sayesinde Yunanistan'dan Avrupa Şampiyonluğuyla döndük" dedi.

Yaşadıkları malzeme sıkıntısını Mersin'e yeni atanan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Şaban Güneş'e ilettiklerini ifade eden Ataş, "İl Müdürümüz inanılmaz bir şekilde gerek psikolojik gerekse malzeme eksikliklerinin tümünün derhal giderilmesi talimatını vererek tüm sıkıntılarımızın giderilmesini sağladı. İl Müdürümüzün sporcuya verdiği önem karşısında bizler mutlu olmakla birlikte çalışmalarımıza biraz daha hız verdik. Umuyorum ki Aleyna ilerleyen süreçte ilimizi de ülkemizi de en iyi şekilde temsil edecektir. Desteklerinden dolayı İl Müdürümüz Şaban Güneş'e ve sporcuma ilgisini esirgemeyen Spor Şube Müdürümüz Ali Osman Bebek'e teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

(KRY-Y)



18.05.2017 10:45:33 TSI

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