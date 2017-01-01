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Didim Belediyesi eski araçlarını yeniden bünyesine kazandırdı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:46
Didim Belediyesi eski araçlarını yeniden bünyesine kazandırdı
Didim Belediyesi eski araçlarını yeniden bünyesine kazandırdı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Belediyesi bir yandan makine araç parkını yenileyerek güçlendirirken bir yanda da eskiyen ve amacına göre kullanılamayan araçlarını yeniledi.
Didim Belediyesi Garaj Amirliğinde bulunan eski araçlar, İlçe dışında yapılan teknolojik yenilemenin ardından yeniden kullanır hale getirildi. Yeniden dizayn edilen 7 araç Belediye bünyesinde kullanılırken araçlardan 4'i kamyonet, 1'i Loder ve taşıyıcı 1'i vidanjör biri de sepetli araca dönüştürüldü. Belediye bünyesinde kullanılmayan eski araçların yeniden düzenlenerek başka amaçlar için kullanılacağını daha önce açıklayan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Belediyemiz Garaj amirliğinde daha önce kullandığımız fakat süreç içerisinde yıpranan ve kullanıldığı hizmet birimi anlamında bakım ve tamir masrafı fazla olan araçlarımızı yenilemek için çalışma başlattık. Bu anlamda belediyemizde ihtiyaç duyduğumuz araçlara dönüştürülmesi noktasında adımlar attık ve ilçe dışında araçlar yeniden düzenlenerek makine parkımızda dahil edildi. Başka araçlarda şu an yapılıyor. Bunları da bünyemize katarak hem araçlarımızı kullanır hale getireceğiz hem de eksik olan araçlarımızı bu şekilde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
(HÇ-MB-Y)

18.05.2017 10:46:13 TSI
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