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"BaharBahar Zonguldak" fotoğraf yarışması sonuçlandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:47
"BaharBahar Zonguldak" fotoğraf yarışması sonuçlandı
"BaharBahar Zonguldak" fotoğraf yarışması sonuçlandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen "Bahar Bahar Zonguldak" fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.
Zonguldak Valiliği giriş katında düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi. "Bahar Bahar Zonguldak" başlıklı yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada birincilik ödülü alan Sare Kural, ikincilik ödülünü alan Cem Akın, üçüncülük ödülü alan Belma Aslan, BAKKA Özel ödülünü alan Mustafa Sözen ve ZFD Özel Ödülü alan Mehmet Çakır'a plaketleri takdim edildi. Dereceye girenlerin ödüllerini ise Zonguldak Valisi Ali Kaban, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir verdi.
Sergiyi gezen Zonguldak Valisi Ali Kaban, "Zonguldak Fotoğraf Derneği'ne teşekkürü borç biliyorum. Kısa sürede sonuçlandırdığımız ikinci yarışma oldu. Zonguldak'ta daha önce Türkiye çapında yarışma yapılmamış. İlk kez yapılmış oldu. Öncelikle 23 Nisan ile ilgili "Bir Gökgöl, Bir Zonguldak" konsepti ile Gökgöl Mağarası ve Zonguldak'ın merdivenler kenti olduğunu vurgulayan çalışma yaptılar. Bu aslında yetiştirilmesi mümkün olmayan bir süreydi. Onu yetiştirdiler. Büyük bir başarı ile bitirdiler. Onun da açılışını inşallah A Tipi'nde yapacağız. A Tipi'ni bugün devraldık. TTK Genel Müdürüm hakikaten çok hızlı başladılar. Bu konudaki TTK'nın katkıları artık hayatın içinde her yerde görülecek. Özellikle sanat alanındaki çalışmalara destekleri hakikaten bundan sonra daha fazla olacağına inanıyorum. Protokolünü de imzaladık. 23 Nisan ile ilgili çalışma biraz sessizce oldu. Süre kısıtlıydı. 19 Mayıs'a da bir yarışma yerleştirelim dedik. Onun adı da 'Bahar Bahar Zonguldak' oldu. Harika fotoğraflar çıktı. 1 Mayıs'ta bir yıllık yarışmamız başladı. 1 Mayıs 2017'de başlayıp 1 Mayıs 2018'de bitecek olan bir yarışmamız var. Onun da süreci devam ediyor. Önümüzdeki yıl sonuçlandıracağız" ifadelerine yer verdi.
Serginin açılışına Zonguldak Valisi Ali Kaban'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, BAKKA Genel Sekreteri Recep Serkan Alkan, Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, daire müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.
(OA-

18.05.2017 10:47:07 TSI
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