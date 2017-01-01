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Kurşunlu Ürün Toplama Merkezi hizmete girmek için gün sayıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:49
Kurşunlu Ürün Toplama Merkezi hizmete girmek için gün sayıyor
Kurşunlu Ürün Toplama Merkezi hizmete girmek için gün sayıyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi'nin Kurşunlu Mahallesinde Mart ayında temelini atarak yapımına başladığı Kurşunlu Ürün Toplama Merkezi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Haziran ayının ortalarında tesisin hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.
Büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesinin ardından kırsala yönelik yatırımların startını veren İnegöl Belediyesi, sanayi şehri olma özelliğinin yanında aynı zamanda tarım şehri olan İnegöl'de tarım faaliyetlerine yönelik alt yapıyı güçlendirmek adına hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Kurşunlu Mahallesi'nde çilek üreticilerinin talebi üzerine Mart ayında temeli atılarak yapımına başlanan Kurşunlu Ürün Toplama Merkezi inşaatında sona gelindi. Yüzde 80'i tamamlanan tesisin Haziran ayı ortalarında hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

"Kırsala yatırımların karşılığını alıyoruz"
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kırmızı altın olarak adlandırılan ve Türkiye'de Kurşunlu çileği adıyla ün yapmış çileğin daha modern tesislerde ve daha sağlıklı şekilde üreticiden tüketiciye ulaşımını sağlayacak tesisin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yardımcıları Adil Kansu, Eşref Yiğit ve beraberindeki AK Partili meclis üyeleri ile parti yöneticilerinin de katıldığı incelemede ürün toplama merkezinin son durumu hakkında bilgi alındı. İnşaat alanında yapılan inceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Aktaş, özellikle büyükşehir yasasından sonra kırsal bölgelerin de İnegöl Belediyesi'ne bağlanmasıyla beraber kırsala ve tarım da yatırım yapmaya başladıklarını hatırlattı. Aktaş, yapılan yatırımların karşılıklarının da bir bir alındığını vurguladı.

"Haziran ayında tamamlanması planlanıyor"
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çileğin Kurşunlu ile özdeşleştiğinin de altını çizerek şöyle konuştu: "Kurşunlu deyince akla gelen çilek, çilek deyince de akla gelen Kurşunlu. Birbirleriyle özdeşleşmiş iki konu. Kısa bir süre önce de bir çalıştayla burada neler yapılabilir noktasında bazı tespitler yapmıştık. Buradaki yönetici arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda da eski bir hal binası vardı bunun yenilenerek modern, toptancı ve satıcıyı buluşturan nezih bir mekana ihtiyaç vardı. Ürün toplama merkezimizi burada hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce Dipsizgöl ve Kayapınar'da ürün toplama merkezleri yaptık. Cerrah'ta Büyükşehir Belediyesi'ne yer tahsis ettik ve orada Büyükşehir marifetiyle ürün toplama merkezi yapıldı. Akıncılar ürün toplama merkezimiz de artık son aşamalarda. Kurşunlu'da gerçekten bunlar arasında en güzellerden biri olacak. Çevre düzenlemeleri de bittiğinde ki biz Haziran 15 gibi buranın tamamlanmasını arzu ediyoruz."
(MA)

18.05.2017 10:49:33 TSI
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