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Yerköy'de 15 Temmuz Milli İrade konulu resim sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Rukiye Yılmaz

YOZGAT (İHA) - Yerköy'de 15 Temmuz Milli İrade Konulu ve Görsel Sanatlar Dersi çalışmalarından oluşan karma fotoğraf sergisi açıldı.

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Saray Yibitaş Lafarge İlköğretim Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Çınar Kartal organizesinde düzenlenen sergiye Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertem, okul müdürleri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarken, Saray Yibitaş Lafarge İlköğretim Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Çınar Kartal ise, öğrencilere 15 Temmuz'u hatırlatmak amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini, sergide yaklaşık 36 eser yer aldığını söyledi.

Resim sergisi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

(RY-



18.05.2017 10:47:53 TSI

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