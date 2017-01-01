YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malatya Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı

Malatya Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı



MALATYA (İHA) - Malatya Valiliği, son günlerde vali, vali yardımcıları ya da valilikteki birim müdürlerinin adını kullanarak para isteyenlere karşı dikkatli olunmasını konusunda vatandaşları uyardı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar valilikteki birim müdürlerinin adını kullanılarak, yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, "Son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce, ilimizde ve ilimiz dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bulunan iş adamlarımız, vatandaşlarımız, esnafımız; Valilik Makamı, Vali Yardımcıları ve Valilikteki Birim Müdürleri adına aranarak değişik sebeplerle yardım talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle ilimiz ve ilimiz dışındaki iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın, esnafımızın, Vali, Vali Yardımcıları veya birim müdürlerinin adı kullanarak yapılan yardım taleplerine itibar etmemeleri, konuyu hemen Valilik makamına veya Emniyet birimlerine intikal ettirmeleri hususunda gerekli dikkat ve duyarlılığı göstermeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi.

(BT-SD-Y)



18.05.2017 10:50:18 TSI

NNNN

