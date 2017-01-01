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Hisarcık'ta otopark sorunu



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde cadde ve sokaklara karşılıklı park eden araçlar yüzünden trafik karmaşası yaşanıyor.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklara karşılıklı birer ikişer sıra halinde park eden araçlar yüzünden zaman zaman trafik araç saçına dönüyor.

Yol kenarlarında park edilen otomobillerden dolayı trafikte ciddi aksamalar meydana geldiğini ve kimi zaman adım atacak yer bulamadıklarını söyleyen ilçe halkı, "Bazı caddelere karşılıklı yapılan araç parkları yüzünden iki aracın yan yana geçmesi imkansız hale geliyor. Allah korusun bir yangın veya bir afet durumunda tehlikenin boyutu çok daha vahim olabilir. Bu nedenle ilçedeki otopark sorununun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" dediler.(MA-EFE)



18.05.2017 10:51:09 TSI

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